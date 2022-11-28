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15 минут назад

В Германии рассказали о подготовке США к конфликту с РФ на Украине

Никита Бородкин

Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен рассказал, как США готовились к конфликту с Россией на Украине. Как сообщает РИА Новости, политик отметил, что столкновение началось в 2014 году после «Евромайдана» и с тех пор Вашингтон активно его подпитывает.

В Германии рассказали о подготовке США к конфликту с РФ на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО», — заявил Лафонтен, отметив, что этот факт обходят западные политики и «мейнстримные СМИ».

Политик добавил, что США удалось ухудшить отношения между Евросоюзом и Москвой, одновременно устранив геополитического противника в лице Германии. Сейчас же Вашингтон продолжает определять политику стран ЕС, продавая «грязный сланцевый газ», в то время как американская оборонная промышленность процветает.

При этом Лафонтен считает, что Соединенным Штатам не удалось в полной мере осуществить планы против РФ. В Вашингтоне осознают, что «обломали себе зубы», несмотря на масштабные поставки вооружения Киеву.

«Оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем», — заключил он.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В мире,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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