Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен рассказал, как США готовились к конфликту с Россией на Украине. Как сообщает РИА Новости, политик отметил, что столкновение началось в 2014 году после «Евромайдана» и с тех пор Вашингтон активно его подпитывает.

«С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО», — заявил Лафонтен, отметив, что этот факт обходят западные политики и «мейнстримные СМИ».

Политик добавил, что США удалось ухудшить отношения между Евросоюзом и Москвой, одновременно устранив геополитического противника в лице Германии. Сейчас же Вашингтон продолжает определять политику стран ЕС, продавая «грязный сланцевый газ», в то время как американская оборонная промышленность процветает.

При этом Лафонтен считает, что Соединенным Штатам не удалось в полной мере осуществить планы против РФ. В Вашингтоне осознают, что «обломали себе зубы», несмотря на масштабные поставки вооружения Киеву.

«Оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем», — заключил он.