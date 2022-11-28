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18 минут назад

В США допустили дальнейшие контакты с Россией

Газета.Ruиещё 1

Директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в случае необходимости могут снова провести разговор. Об этом РИА Новости сообщила временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.

В США допустили дальнейшие контакты с Россией
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Я уверена, что если возникнет необходимость провести еще один разговор по этому каналу, то он сможет быть проведен. Пока, насколько мне известно, ничего не запланировано», — сказала она.

Она подчеркнула, что этот канал был задействован для обсуждения «ядерных рисков».

Ранее Руд раскрыла подробности встречи директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, которая 14 ноября прошла в Анкаре.

Она указала, что у Москвы и Вашингтона имеются «каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками». По словам дипломата, именно этот вопрос был целью встречи Бернса с Нарышкиным.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что встреча глав ЦРУ и СВР в Анкаре 14 ноября проходила в целях сохранения коммуникации между странами по вопросам безопасности.

В мире,Уильям Бернс,Джон Кирби,Сергей Нарышкин,СВР России,ЦРУ,
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