В США допустили дальнейшие контакты с Россией

Директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в случае необходимости могут снова провести разговор. Об этом РИА Новости сообщила временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.
«Я уверена, что если возникнет необходимость провести еще один разговор по этому каналу, то он сможет быть проведен. Пока, насколько мне известно, ничего не запланировано», — сказала она.
Она подчеркнула, что этот канал был задействован для обсуждения «ядерных рисков».
Ранее Руд раскрыла подробности встречи директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, которая 14 ноября прошла в Анкаре.
Она указала, что у Москвы и Вашингтона имеются «каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками». По словам дипломата, именно этот вопрос был целью встречи Бернса с Нарышкиным.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что встреча глав ЦРУ и СВР в Анкаре 14 ноября проходила в целях сохранения коммуникации между странами по вопросам безопасности.