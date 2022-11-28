В посольстве США в Москве раскрыли тему переговоров глав ЦРУ и СВР в Анкаре

«У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой. Господин Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал», — сказала Руд.