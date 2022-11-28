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1 час назад

В посольстве США в Москве раскрыли тему переговоров глав ЦРУ и СВР в Анкаре

Lenta.ruиещё 8

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не обсуждали Украину на переговорах, которые состоялись в Анкаре 14 ноября. Об этом заявила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд, передает РИА Новости. По ее словам, предметом обсуждения стало управление ядерными рисками.

В посольстве США в Москве раскрыли тему переговоров глав ЦРУ и СВР в Анкаре
Фото: Al Drago / ReutersAl Drago / Reuters

«У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой. Господин Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал», — сказала Руд.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отказался раскрывать детали переговоров глав разведывательных ведомств, но отметил, что встреча состоялась по инициативе Вашингтона.

Вскоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что именно встреча Нарышкина и Бернса в Анкаре сыграла ключевую роль в предотвращении эскалации между странами.

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