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41 минуту назад

В Британии назвали условие отказа Запада помогать Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 11

Запад может перестать помогать Киеву после прихода Дональда Трампа к власти в США в 2024 году, предположил британский историк, специалист по России Орландо Файджес.

В Британии назвали условие отказа Запада помогать Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, многое будет зависеть от следующих президентских выборов в США и для Украины будет плохо, если победит Дональд Трамп, при этом, по его словам, многое зависит от готовности Запада «идти до конца», передает РИА «Новости».

Файджес отметил, что Москва исходит из того, что Украина значит больше для России, чем для Запада, соответственно, Россия сделает ставку на то, что Запад не станет вечно поддерживать Украину.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.

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