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12 минут назад

В США похвастались «особым подходом» Байдена к международным альянсам

Lenta.ru

Политика президента США Джо Байдена позволила создать сильнейшие международные альянсы и партнерства в американской истории. Соответсвующее сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте Белого дома.

В США похвастались «особым подходом» Байдена к международным альянсам
Фото: ТАССТАСС

«Американские альянсы и партнерства являются самыми сильными, чем когда-либо ранее, что стало отличительной особенностью подхода президента Байдена», отметили в ведомстве.

В Белом доме уточнили, что подход американского лидера подразумевает «продвижение интересов и ценностей США в мире», в частности речь идет о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, укрепление коллективной безопасности НАТО, а также усиление внутреннего партнерства.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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