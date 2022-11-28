В США похвастались «особым подходом» Байдена к международным альянсам

Политика президента США Джо Байдена позволила создать сильнейшие международные альянсы и партнерства в американской истории. Соответсвующее сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте Белого дома.
«Американские альянсы и партнерства являются самыми сильными, чем когда-либо ранее, что стало отличительной особенностью подхода президента Байдена», отметили в ведомстве.
В Белом доме уточнили, что подход американского лидера подразумевает «продвижение интересов и ценностей США в мире», в частности речь идет о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, укрепление коллективной безопасности НАТО, а также усиление внутреннего партнерства.