В США похвастались «особым подходом» Байдена к международным альянсам

«Американские альянсы и партнерства являются самыми сильными, чем когда-либо ранее, что стало отличительной особенностью подхода президента Байдена », отметили в ведомстве.

В Белом доме уточнили, что подход американского лидера подразумевает «продвижение интересов и ценностей США в мире», в частности речь идет о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, укрепление коллективной безопасности НАТО, а также усиление внутреннего партнерства.