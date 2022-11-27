Китай сделал заявление о сотрудничестве с Россией

"Независимо от того, какие изменения произойдут в международной обстановке, Китай и Россия, два великих соседа, продолжат усиливать стратегическое взаимное доверие и практическое сотрудничество, углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию между собой, а также вместе отстаивать беспристрастность и справедливость на международной арене", - приводятся слова Ван И в сообщении МИД КНР.