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17 минут назад

Китай заявил о планах углублять сотрудничество с Россией независимо от обстановки в мире

ТАССиещё 4

Китай и Россия намерены усиливать координацию и сотрудничество независимо от изменений международной обстановки. Об этом в воскресенье на встрече с послом России в Китае Игорем Моргуловым заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Китай сделал заявление о сотрудничестве с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Независимо от того, какие изменения произойдут в международной обстановке, Китай и Россия, два великих соседа, продолжат усиливать стратегическое взаимное доверие и практическое сотрудничество, углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию между собой, а также вместе отстаивать беспристрастность и справедливость на международной арене", - приводятся слова Ван И в сообщении МИД КНР.

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Он также приветствовал назначение Моргулова на пост посла России в Китае и указал, что Пекин будет оказывать ему поддержку в работе.

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