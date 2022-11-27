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9 минут назад

В ОДКБ оценили вероятность применения ядерного оружия

Lenta.ru

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась оценил возможность применения ядерного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

В ОДКБ оценили вероятность применения ядерного оружия
Фото: ReutersReuters

Генсек ОДКБ напомнил, что среди членов организации лишь Россия имеет доступ к ядерному вооружению, а военная доктрина регулирует случаи его применения.

По его мнению, даже в нынешней напряженной ситуации применение ядерного оружия исключено «при понимании всех субъектов мировой политики, не только России, возможных катастрофических последствий таких шагов».

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«Я исключаю возможность применения ядерного оружия в нынешних условиях», — заключил Зась.

Ранее Зась заявил, что главы МИД стран-членов выступили против недопуска российской делегации на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. По его словам, министры приняли коллективное заявление после отказа главе МИД России Сергею Лаврову в возможности принять участие в заседании. Генсек подчеркнул, что недопуск Лаврова вредит самой ОБСЕ. Кроме того, ОДКБ также не получила приглашение, добавил он.

В мире,Станислав Зась,Сергей Лавров,МИД России,ОБСЕ,
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