В ОДКБ оценили вероятность применения ядерного оружия

Генсек ОДКБ напомнил, что среди членов организации лишь Россия имеет доступ к ядерному вооружению, а военная доктрина регулирует случаи его применения.

По его мнению, даже в нынешней напряженной ситуации применение ядерного оружия исключено «при понимании всех субъектов мировой политики, не только России, возможных катастрофических последствий таких шагов».

Ранее Зась заявил, что главы МИД стран-членов выступили против недопуска российской делегации на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. По его словам, министры приняли коллективное заявление после отказа главе МИД России Сергею Лаврову в возможности принять участие в заседании. Генсек подчеркнул, что недопуск Лаврова вредит самой ОБСЕ. Кроме того, ОДКБ также не получила приглашение, добавил он.