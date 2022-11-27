В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине

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52 минуты назад

Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Байден намеренно затягивает конфликт на Украине для получения выгоды

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине и использует климатическую повестку для получения собственной финансовой выгоды, но одновременно с этим вредит американцам, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Телеведущий отметил, что ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. По его словам, они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их, передает РИА «Новости».

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Однако, как отметил Карлсон, эта «безумная» стратегия Байдена, приводит только к разрушению американской экономики, поскольку из-за высоких цен на энергоносители беднеет средний класс.

«Все процветание нашей страны зависит от энергии. На ней строится наша экономика потребления. Дорогая энергия разрушает нашу экономику – люди беднеют, некоторые из них даже умрут. Это не догадка. Так все и случится», – предупредил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не дают Украине начать переговоры с Россией.

В мире,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,Администрация США,
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