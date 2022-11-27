В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине

Телеведущий отметил, что ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. По его словам, они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их, передает РИА «Новости».