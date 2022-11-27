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8 минут назад

В США назвали табу Вашингтона насчет Украины

Деловая газета "Взгляд"

В Белом доме учли уроки из предыдущих провальных интервенций и поэтому решили отказаться от прямого военного вмешательства в украинский конфликт, пишет американский журнал Atlantic.

В США назвали табу Вашингтона насчет Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В статье Atlantic говорится, что США должны по возможности избегать прямых боевых действий за рубежом и вмешиваться в конфликты только для поддержки народов и стран, готовых сражаться самостоятельно.

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По мнению автора, активное участие американских солдат во Вьетнаме в конечном итоге подорвало легитимность южновьетнамского правительства. Все усилия американского персонала оказались напрасны, а ключевые цели не достигнуты, сообщает РИА «Новости».

Напомним, подход Вашингтона к конфликту на Украине слишком однобокий, США неправильно толкуют цели российской спецоперации, написал в статье для издания National Interest ветеран американской разведки Пол Пиллар.

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