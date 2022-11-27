В "Укрэнерго" назвали недостающий энергосистеме страны объем мощности

Украинской энергосистеме сейчас не хватает 20% мощности. Такие данные привела 27 ноября энергетическая компания «Укрэнерго», сообщает «Прайм».

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«Производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, которое постепенно растет из-за похолодания», - сказано в сообщении компании.

При этом в стране действует режим ограничения потребления «из-за дефицита мощности около 20%».

Энергетики уточнили, что из 80% критическая инфраструктура потребляет только 10%, а оставшаяся часть расходуется на электроснабжение потребителей.

Накануне в компании заявляли о дефиците мощности в 25%.