В крупных китайских городах проходят демонстрации против так называемой «политики нулевой терпимости к COVID-19», проводимой властями страны. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Отмечается, что протесты вспыхнули в субботу, 26 ноября, из-за гибели минимум десяти человек в результате пожара в жилом доме в Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

По мнению местных жителей, люди не смогли своевременно покинуть здание, выходы из которого были заблокированы в рамках коронавирусной политики.