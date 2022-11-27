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4 минуты назад

Китайцы массово вышли на акции протеста из-за ситуации с COVID-19

Илья Родин

В крупных китайских городах проходят демонстрации против так называемой «политики нулевой терпимости к COVID-19», проводимой властями страны. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Отмечается, что протесты вспыхнули в субботу, 26 ноября, из-за гибели минимум десяти человек в результате пожара в жилом доме в Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

По мнению местных жителей, люди не смогли своевременно покинуть здание, выходы из которого были заблокированы в рамках коронавирусной политики.

В Китае выявили рекордное число заболевших COVID-19

Уточняется, что демонстрации проходят в Пекине, Шанхае, Синьцзяне и ряде крупных университетов страны. Митингующие требуют прекратить локдауны в стране. Кроме того, часть протестующих призывает к отставке председателя КНР Си Цзиньпина.

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