В крупных китайских городах проходят демонстрации против так называемой «политики нулевой терпимости к COVID-19», проводимой властями страны. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Отмечается, что протесты вспыхнули в субботу, 26 ноября, из-за гибели минимум десяти человек в результате пожара в жилом доме в Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район).
По мнению местных жителей, люди не смогли своевременно покинуть здание, выходы из которого были заблокированы в рамках коронавирусной политики.
Уточняется, что демонстрации проходят в Пекине, Шанхае, Синьцзяне и ряде крупных университетов страны. Митингующие требуют прекратить локдауны в стране. Кроме того, часть протестующих призывает к отставке председателя КНР Си Цзиньпина.