Лукашенко: США не позволяют Украине начать переговорный процесс с Россией

США не позволяют руководству Украины начать переговорный процесс с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.
По мнению белорусского лидера, руководство Украины несамостоятельно и полностью подчинено США. Вашингтон в свою очередь преследует собственные цели.
«Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию», - сказал Лукашенко.
Лукашенко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский нарушает базовые принципы переговорного процесса и совершает ошибку.
«Тем более разговаривая с гигантской Россией. Нельзя предварительно условия выдвигать», - сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, сначала надо сесть за стол переговоров, а потом выдвигать условия. Кроме того, необходимо соблюдать второй классический принцип переговоров – искать компромиссы.
«Не надо, чтобы убивали свои своих. Кровь у нас одна в жилах течет. Я вижу, что Россия это понимает. Поймет ли это Украина?» - сказал президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил о необходимости мирных переговоров. Он уверен, что продолжение боевых действий Киевом приведет «не просто к потере государственности, а исчезновению Украины в принципе».