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3 минуты назад

Лукашенко: США не позволяют Украине начать переговорный процесс с Россией

Майк Габриелян

США не позволяют руководству Украины начать переговорный процесс с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Лукашенко: США не позволяют Украине начать переговорный процесс с Россией
Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению белорусского лидера, руководство Украины несамостоятельно и полностью подчинено США. Вашингтон в свою очередь преследует собственные цели.

«Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию», - сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский нарушает базовые принципы переговорного процесса и совершает ошибку.

«Тем более разговаривая с гигантской Россией. Нельзя предварительно условия выдвигать», - сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, сначала надо сесть за стол переговоров, а потом выдвигать условия. Кроме того, необходимо соблюдать второй классический принцип переговоров – искать компромиссы.

«Не надо, чтобы убивали свои своих. Кровь у нас одна в жилах течет. Я вижу, что Россия это понимает. Поймет ли это Украина?» - сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости мирных переговоров. Он уверен, что продолжение боевых действий Киевом приведет «не просто к потере государственности, а исчезновению Украины в принципе».

В мире,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,
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