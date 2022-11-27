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14 минут назад

В Китае вспыхнули антиправительственные протесты

Lenta.ru

В Китае вспыхнули антиправительственные демонстрации против коронавирусной политики властей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Протесты начались в ряде городов 26 ноября из-за смерти минимум десяти человек в результате пожара в жилом доме в Урумчи, в центре Синьцзян-Уйгурского автономного района. Предполагается, что жители не смогли вовремя покинуть здание из-за заблокированных выходов в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19.

По данным агентства Reuters демонстрации охватили Шанхай, Пекин, Синьцзян и ряд университетов страны. Протестующие требуют прекратить локдауны в Китае. Участники митинга в Шанхае также потребовали отставки председателя КНР Си Цзиньпина.

В Китае выявили рекордное число заболевших COVID-19

Ранее в Китае вспыхнули протесты сотрудников крупнейшего в мире завода по производству IPhone Foxconn Technology Group в Чжэнчжоу. Рабочие пожаловались на изменение условий оплаты труда: работники, которым приходилось выполнять свои обязанности в условиях жестких антиковидных мер, узнали, что смогут получить обещанные выплаты лишь в случае работы до марта 2023 года.

В мире,Видео,Цзиньпин Си,
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