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1 час назад

Президент Венгрии Новак преподала урок украинским националистам

Майк Габриелян

Президент Венгрии Каталин Новак преподала урок украинским националистам, посетив Закарпатье и встретившись с этническими венграми. Так считает глава будапештского исследовательского центра Nezopont («Точка зрения») Агостон Самуэл Мраз, передает ТАСС.

Президент Венгрии Новак преподала урок украинским националистам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Без решения национального вопроса трудно представить себе справедливый мир на Украине. Президент Венгрии преподала урок антивенгерским пропагандистам и украинским националистам», - заявил руководитель Nezopont.

Он считает, что президент поступила абсолютно правильно, поехав в Закарпатье, чтобы поддержать этнических венгров, которые в последние годы испытывали притеснения со стороны Киева.

По словам Мраза, поддержка соотечественников соответствует национальным интересам в той же степени, что и поощрение мира и гуманитарной помощи. Позиция Венгрии не должна быть забыта после разрешения украинского кризиса.

«Венгрия поддерживает мир, она не настроена против Украины и является ее другом», - добавил Мраз.

Нынешней весной Каталин Новак стала первым президентом - женщиной в истории Венгрии. Накануне она приехала в Киев с визитом, а затем отправилась в Закарпатье.

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