Президент Венгрии Каталин Новак преподала урок украинским националистам, посетив Закарпатье и встретившись с этническими венграми. Так считает глава будапештского исследовательского центра Nezopont («Точка зрения») Агостон Самуэл Мраз, передает ТАСС.

«Без решения национального вопроса трудно представить себе справедливый мир на Украине. Президент Венгрии преподала урок антивенгерским пропагандистам и украинским националистам», - заявил руководитель Nezopont.

Он считает, что президент поступила абсолютно правильно, поехав в Закарпатье, чтобы поддержать этнических венгров, которые в последние годы испытывали притеснения со стороны Киева.

По словам Мраза, поддержка соотечественников соответствует национальным интересам в той же степени, что и поощрение мира и гуманитарной помощи. Позиция Венгрии не должна быть забыта после разрешения украинского кризиса.

«Венгрия поддерживает мир, она не настроена против Украины и является ее другом», - добавил Мраз.