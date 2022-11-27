Арахамия обратился с призывом ко всем украинцам

Украинцам следует сделать запасы продуктов и воды, зарядить телефоны на случай новых повреждений энергетических объектов, заявил депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия . Об этом пишет РИА «Новости».

Арахамия пояснил, что следующая неделя может быть трудной для страны, так как не исключены новые отключения электроэнергии. Он добавил, что правительство и специалисты экстренных служб готовятся к различным сценариям развития событий, проводят соответствующие тренинги.