Арахамия обратился с призывом ко всем украинцам

Украинцам следует сделать запасы продуктов и воды, зарядить телефоны на случай новых повреждений энергетических объектов, заявил депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия. Об этом пишет РИА «Новости».
Арахамия пояснил, что следующая неделя может быть трудной для страны, так как не исключены новые отключения электроэнергии. Он добавил, что правительство и специалисты экстренных служб готовятся к различным сценариям развития событий, проводят соответствующие тренинги.
«Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны», - обратился к жителям страны депутат.
Напомним, что очередной массированный удар по энергетическим объектам Украины состоялся 23 ноября. Все атомные электростанции и большинство ТЭС оказались обесточенными. Во многих украинских регионах было отключено энергоснабжение.