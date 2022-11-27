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56 минут назад

Арахамия призвал украинцев запастись едой и зарядить телефоны

Илья Родин

Украинцам следует сделать запасы продуктов и воды, зарядить телефоны на случай новых повреждений энергетических объектов, заявил депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия. Об этом пишет РИА «Новости».

Арахамия обратился с призывом ко всем украинцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Арахамия пояснил, что следующая неделя может быть трудной для страны, так как не исключены новые отключения электроэнергии. Он добавил, что правительство и специалисты экстренных служб готовятся к различным сценариям развития событий, проводят соответствующие тренинги.

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«Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны», - обратился к жителям страны депутат.

Напомним, что очередной массированный удар по энергетическим объектам Украины состоялся 23 ноября. Все атомные электростанции и большинство ТЭС оказались обесточенными. Во многих украинских регионах было отключено энергоснабжение.

В мире,Давид Арахамия,Верховная Рада,
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