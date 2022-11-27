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56 минут назад

Парламент Ирана одобрил присоединение страны к ШОС

Илья Родин

Парламент Ирана (меджлис) большинством голосов одобрил законопроект о присоединении республики к Шанхайской организации сотрудничества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Mehr.

Парламент Ирана одобрил присоединение страны к ШОС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что за вхождение в ШОС проголосовали 205 парламентариев, 3 выступили против, еще 4 воздержались.

«Условием членства Ирана является одобрение всех документов, которые были приняты организацией до настоящего момента», - пояснил официальный представитель КНБиВП парламента Ирана Абольфазль Амуйи.

Депутат подчеркнул, что если организация в ближайшие дни примет какое-либо постановление, то меджлис должен будет обсудить его и одобрить.

Напомним, что 30 сентября 2022 года глава Ирана Эбрахим Раиси подписал законопроект о присоединении государства к ШОС. Документ был направлен на рассмотрение в парламент республики.

Политолог Юрий Светов сообщил ранее, что Москва и Пекин отстаивают свои собственные интересы на международной арене, соперничают по многим важным вопросам. Вместе с тем, у РФ и КНР есть точки соприкосновения.

Державы воспринимают Азию как новый центр силы, считают, что БРИКС и ШОС должен заменить «Большую семерку» (G7), уточнил эксперт.

В мире,Юрий Светов,БРИКС,ШОС,
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