Парламент Ирана одобрил присоединение страны к ШОС

Парламент Ирана (меджлис) большинством голосов одобрил законопроект о присоединении республики к Шанхайской организации сотрудничества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Mehr.

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Отмечается, что за вхождение в ШОС проголосовали 205 парламентариев, 3 выступили против, еще 4 воздержались.

«Условием членства Ирана является одобрение всех документов, которые были приняты организацией до настоящего момента», - пояснил официальный представитель КНБиВП парламента Ирана Абольфазль Амуйи.

Депутат подчеркнул, что если организация в ближайшие дни примет какое-либо постановление, то меджлис должен будет обсудить его и одобрить.

Напомним, что 30 сентября 2022 года глава Ирана Эбрахим Раиси подписал законопроект о присоединении государства к ШОС. Документ был направлен на рассмотрение в парламент республики.

Политолог Юрий Светов сообщил ранее, что Москва и Пекин отстаивают свои собственные интересы на международной арене, соперничают по многим важным вопросам. Вместе с тем, у РФ и КНР есть точки соприкосновения.