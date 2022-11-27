Антиамериканский митинг в Германии закончился столкновениями с полицией

Порядка 900 человек приняли участие в субботу в антиамериканской демонстрации в городе Лейпциг на востоке Германии. Митинг завершился задержаниями активистов и столкновениями с полицией. Об этом в воскресенье сообщила газета BILD am Sonntag.

По ее информации, демонстрация под лозунгом "Ami go home!" ("Американцы, идите домой!") проходила перед консульством США и зданием Федерального административного суда. Протестующие - в основном представители партий правого толка - требовали вывода американских войск и ядерного оружия с территории Германии. На митинг активисты пришли в том числе с немецкими и российскими флагами. Первоначально организаторы сообщали о 15 тыс. участников.

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Параллельно представители левых сил провели в Лейпциге контрдемонстрацию, что, как пишет BILD am Sonntag, привело к более раннему завершению митинга правых. В целом, как указали правоохранители, контрпротест был "значительно больше", чем демонстрация правых. По данным полиции, во время контрдемонстрации также были сидячие забастовки и беспорядки, взрывались петарды. Полиция была вынуждена приступить к задержаниям некоторых активистов.

Вместе с тем, как подчеркнула газета, было возбуждено более десятка уголовных дел по нескольким пунктам обвинения в сопротивлении и нападении на сотрудников правоохранительных органов, оскорблениях, использовании знаков запрещенных законом организаций, нанесении телесных повреждений, грабеже, принуждении и трех нарушениях закона о проведении собраний.

"Было трудно все сбалансировать. Пришлось прибегнуть и к полицейскому принуждению, потому что мы прорвали блокаду, а некоторые участники не захотели соблюдать правила", - заявил представитель полиции Олаф Хоппе.

Это, как пишет издание, стало крупнейшей полицейской операцией в Лейпциге в нынешнем году. Для обеспечения безопасности были привлечены силы из других федеральных земель.

"Для проведения самой масштабной полицейской операции в этом году в районе города были задействованы, в частности, силы из Баварии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, а также федеральная полиция", - заявил представитель полиции.