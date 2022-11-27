В Польше оценили вероятность военной агрессии со стороны РФ

Власти Польши считают маловероятной военную агрессию России против республики, так как она является частью НАТО . Об этом в интервью газете Il Messaggero заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын.

По его словам, нет никаких признаков готовящегося нападения на Польшу с российской стороны.

«Однако из-за нашего положения на восточном фланге Североатлантического союза и той роли, которую Польша играет в поддержке Украины , мы постоянно являемся мишенью гибридных действий России, таких как атаки в киберпространстве и операции по дезинформации», — отметил пресс-секретарь, указав, что их цель — дестабилизация ситуации и урезание помощи Киеву .

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что победа России на Украине приведет к проигрышу всей Европы. По его словам, Европа не должна медлить с оказанием помощи Киеву. Польский премьер подчеркнул, что Варшава на стороне Киева, так как это сторона свободы. Моравецкий выразил уверенность, что Литва также будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.