В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
14 минут назад

Работа железной дороги в Кривом Роге остановлена после ракетных ударов

Майк Габриелян

Стало известно, какой объект разрушен в Кривом Роге после ракетных ударов. Это железная дорога, она не будет функционировать длительное время. Такое заявление сделал в воскресенье начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко, передает РИА Новости.

В Кривом Роге остановили движение по железной дороге после ударов
Фото: 

«Передвижение железной дорогой сейчас невозможно. Касаемо восстановления – это будет большая, долгая и значительная работа. К сожалению, колеи работать не будут долгое время», - заявил Ситниченко.

Он добавил, что пострадавших нет.

Ранее чиновники заявили, что в Кривом Роге поврежден объект транспортной инфраструктуры, не конкретизируя место и масштабы разрушения.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить после теракта на Крымском мосту и атак на корабли ЧФ. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Байден прокомментировал удары России по украинским объектам

По данным Киева, на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Это привело к массовым отключениям электроэнергии.

В мире,Армия,Верховный суд,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители