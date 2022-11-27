В Кривом Роге остановили движение по железной дороге после ударов

Стало известно, какой объект разрушен в Кривом Роге после ракетных ударов. Это железная дорога, она не будет функционировать длительное время. Такое заявление сделал в воскресенье начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко, передает РИА Новости.
«Передвижение железной дорогой сейчас невозможно. Касаемо восстановления – это будет большая, долгая и значительная работа. К сожалению, колеи работать не будут долгое время», - заявил Ситниченко.
Он добавил, что пострадавших нет.
Ранее чиновники заявили, что в Кривом Роге поврежден объект транспортной инфраструктуры, не конкретизируя место и масштабы разрушения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить после теракта на Крымском мосту и атак на корабли ЧФ. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
По данным Киева, на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Это привело к массовым отключениям электроэнергии.