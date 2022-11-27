В Кривом Роге остановили движение по железной дороге после ударов

Стало известно, какой объект разрушен в Кривом Роге после ракетных ударов. Это железная дорога, она не будет функционировать длительное время. Такое заявление сделал в воскресенье начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко, передает РИА Новости.

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«Передвижение железной дорогой сейчас невозможно. Касаемо восстановления – это будет большая, долгая и значительная работа. К сожалению, колеи работать не будут долгое время», - заявил Ситниченко.

Он добавил, что пострадавших нет.

Ранее чиновники заявили, что в Кривом Роге поврежден объект транспортной инфраструктуры, не конкретизируя место и масштабы разрушения.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить после теракта на Крымском мосту и атак на корабли ЧФ. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.