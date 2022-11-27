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1 час назад

Немцы разгневаны решением Шольца остановить закупки российской нефти

Майк Габриелян

Намерение канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться с 2023 года от импорта российской нефти, вызвало гнев в Германии. В частности, оказались раздосадованы читатели издания Welt, передает РИА Новости.

Немцы разгневаны решением Шольца остановить закупки российской нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он в своем уме? Нефтяное эмбарго навредит не России, а Германии. Выдержит ли наш народ очередной скачок цен?» — написал один из комментаторов.

Читатели обозвали Шольца «американской марионеткой» и поинтересовались у него, «как мы будем оплачивать счета?» Канцлера даже попросили выслать чек для оплаты услуг ЖКХ. Одного из читателей «аж затошнило», когда он узнал о намерении канцлера.

Шольца упрекнули в глупости и измене, отметив, что Россия «просто найдет других покупателей, тогда как немецкому народу снова придется страдать».

«Шольц своими действиями наносит невероятный ущерб собственной стране. Его решение можно сравнить с государственной изменой», - подытожил немецкий читатель.

Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на морские перевозки нефти из России, запрет на страхование танкеров. В полную силу эмбарго начнет работать 5 декабря.

В мире,Олаф Шольц,
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