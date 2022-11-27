Немцы разгневаны решением Шольца остановить закупки российской нефти

Намерение канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться с 2023 года от импорта российской нефти, вызвало гнев в Германии. В частности, оказались раздосадованы читатели издания Welt, передает РИА Новости.

«Он в своем уме? Нефтяное эмбарго навредит не России, а Германии. Выдержит ли наш народ очередной скачок цен?» — написал один из комментаторов.

Читатели обозвали Шольца «американской марионеткой» и поинтересовались у него, «как мы будем оплачивать счета?» Канцлера даже попросили выслать чек для оплаты услуг ЖКХ. Одного из читателей «аж затошнило», когда он узнал о намерении канцлера.

Шольца упрекнули в глупости и измене, отметив, что Россия «просто найдет других покупателей, тогда как немецкому народу снова придется страдать».

«Шольц своими действиями наносит невероятный ущерб собственной стране. Его решение можно сравнить с государственной изменой», - подытожил немецкий читатель.