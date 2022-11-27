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12 минут назад

В Кривом Роге сообщили о последствиях ракетных ударов

Майк Габриелян

В Кривом Роге после ракетных ударов зафиксировали «значительные разрушения» объекта транспортной инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 27 ноября сообщил глава городской администрации Александр Вилкул, передает Regnum.

В Кривом Роге сообщили о последствиях ракетных ударов
Фото: ВикипедияВикипедия

«Попадание в объект транспортной инфраструктуры. Разрушения значительны. Последствия выясняются», - заявил Вилкул.

По его утверждению, в городе зафиксировали два ракетных удара.

Утром, 27 ноября Вилкул подтвердил ракетную атаку на город и призвал жителей оставаться в укрытиях. Перед этим в Днепропетровской области и соседних с ней областях звучала воздушная тревога.

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Ранее в Киеве заявили, что украинская энергосистема может не пережить атаки РФ из-за нехватки запасных компонентов.

В мире,Армия,Александр Вилкул,
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