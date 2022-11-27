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37 минут назад

Немцы высказались против возвращения Меркель к власти

Илья Родин

В Германии высказались против возвращения Меркель к власти

Немцы высказались по поводу возвращения Меркель к власти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За возвращение Меркель к власти высказались только 23% немцев

Большинство граждан Германии (71%) выступают против возвращения Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ. Это стало известно в ходе опроса, проведенного социологическим институтом Civey по заказу медиагруппы Funke, пишет Die Zeit.

Отмечается, что 71% респондентов заявили, что не желают возвращения Меркель в кабинет канцлера. За ее возвращение высказались 23% опрошенных.

Вместе с тем, 43% участников опроса полагают, что Ангела справлялась со своей работой лучше, чем действующий канцлер Олаф Шольц. За него выступил 41% респондентов.

Также выяснилось, что Меркель больше популярна на востоке ФРГ, чем на западе страны.

Шольц отказался использовать Меркель как посредника в разговорах с Путиным

Ранее сообщалось, что федеральное правительство призвало экс-канцлера к бережливости и сокращению расходов на содержание аппарата.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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