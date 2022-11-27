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57 минут назад

Крушение вертолета в Южной Корее привело к гибели пяти человек

Lenta.ruиещё 2

Крушение вертолета в Южной Корее привело к гибели пяти человек. Об этом сообщает местное агентство Yonhap, ссылаясь на сотрудников пожарной службы.

Крушение вертолета в Южной Корее привело к гибели пяти человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется, катастрофа произошла в восточном прибрежном округе Янъян возле буддийского храма около 10:50 (4:50 по московскому времени) утра. Вертолет S-58T совершал облет леса для изучения наличия пожаров. В результате падения погибли все члены экипажа, на данный момент продолжается опознание жертв.

Премьер-министр Хан Дак Су дал поручение лесной службе Кореи и местному правительству проконтролировать устранение последствий крушения и помочь семьям погибших. Кроме того, он обратил внимание, что следует усилить правила безопасности и контроль за их соблюдением.

Ранее сообщалось о падении параплана с мотором на автомобиль в городе Хадыженск в Краснодарском крае, в результате которого погибли пилот и пассажир.

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