Крушение вертолета в Южной Корее привело к гибели пяти человек. Об этом сообщает местное агентство Yonhap, ссылаясь на сотрудников пожарной службы.

Как уточняется, катастрофа произошла в восточном прибрежном округе Янъян возле буддийского храма около 10:50 (4:50 по московскому времени) утра. Вертолет S-58T совершал облет леса для изучения наличия пожаров. В результате падения погибли все члены экипажа, на данный момент продолжается опознание жертв.

Премьер-министр Хан Дак Су дал поручение лесной службе Кореи и местному правительству проконтролировать устранение последствий крушения и помочь семьям погибших. Кроме того, он обратил внимание, что следует усилить правила безопасности и контроль за их соблюдением.