Немцев предупредили о проблемах после Нового года

Жителей Германии в 2023 году ждет резкое повышение цен на электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Spiegel.
Как говорится в публикации, поставщик Rheinenergie с января нового года будет взимать с жителей Кельне более чем в два раза больше средств за киловатт-час за основное снабжение.
Автор пишет, что немцы будут вынуждены иметь дело с «высокими рыночными ценами», а 2023 год начнется с массового роста стоимости электроэнергии. В материале указано, что клиент будет платить обычную договорную цену, если потребляет больше. Предполагается, что это повысит стимул жителей Германии к экономии.
После начала военного конфликта России и Украины в Европе наступил энергетический кризис. Поставщики электричества начинают перекладывать рост оптовых цен на конечных потребителей и повышать стоимость услуг.
Кризис наступил в том числе в результате введенных против России санкций, которые спровоцировали рост цен на электроэнергию, продукты питания и топливо в Европе и США. Промышленность в Европе на фоне подорожания газа потеряла ряд конкурентных преимуществ, это сказалось и на других сферах экономики. Кроме того, США и Европа столкнулись с рекордным уровнем инфляции.