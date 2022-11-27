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29 минут назад

Немцам рассказали, с чем им предстоит столкнуться после Нового года

Елена Прошина

Жителей Германии в 2023 году ждет резкое повышение цен на электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Spiegel.

Немцев предупредили о проблемах после Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, поставщик Rheinenergie с января нового года будет взимать с жителей Кельне более чем в два раза больше средств за киловатт-час за основное снабжение.

Автор пишет, что немцы будут вынуждены иметь дело с «высокими рыночными ценами», а 2023 год начнется с массового роста стоимости электроэнергии. В материале указано, что клиент будет платить обычную договорную цену, если потребляет больше. Предполагается, что это повысит стимул жителей Германии к экономии.

После начала военного конфликта России и Украины в Европе наступил энергетический кризис. Поставщики электричества начинают перекладывать рост оптовых цен на конечных потребителей и повышать стоимость услуг.

Кризис наступил в том числе в результате введенных против России санкций, которые спровоцировали рост цен на электроэнергию, продукты питания и топливо в Европе и США. Промышленность в Европе на фоне подорожания газа потеряла ряд конкурентных преимуществ, это сказалось и на других сферах экономики. Кроме того, США и Европа столкнулись с рекордным уровнем инфляции.

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