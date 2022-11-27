Генсек ООН назвал военным преступлением убийство миротворца Марокко в ЦАР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал военным преступлением убийство миротворца Марокко в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает ТАСС.
"Генеральный секретарь решительно осуждает совершенное 24 ноября нападение на аэродром Обо на юго-востоке ЦАР, в результате которого погиб один миротворец из Марокко. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА) начала расследование для установления всех фактов гибели миротворца", - указано в сообщении.
В секретариате генсека ООН добавили, что по нормам международного права, убийство миротворцев, действующих под мандатом ООН, является военным преступлением. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил о высокой вероятности того, что видео расстрела российских военнопленных вооруженными силами Украины является подлинным.