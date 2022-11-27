Генсек ООН назвал военным преступлением убийство миротворца Марокко в ЦАР

"Генеральный секретарь решительно осуждает совершенное 24 ноября нападение на аэродром Обо на юго-востоке ЦАР, в результате которого погиб один миротворец из Марокко. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА) начала расследование для установления всех фактов гибели миротворца", - указано в сообщении.