Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Россия способна уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. Таким мнением он поделился в публикации на своем сайте.

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Чиновник указал, что такую вероятность продемонстрировали удары по инфраструктуре Украины со стороны России. Москва, по словам Робертса, не применяет столь радикальных мер из-за исторической общности. «Украина и ее население веками были частью России. Существует много смешанных браков. Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», — пояснил бывший работник Белого дома.

Робертс подчеркнул, что представление американцев и европейцев о ситуации не соответствует действительности из-за стараний западных СМИ создать видимость «проигрыша» России.