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56 минут назад

В США заявили о способности России уничтожить Украину за день

Lenta.ruиещё 8

Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Россия способна уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. Таким мнением он поделился в публикации на своем сайте.

В США заявили о способности России уничтожить Украину за день
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чиновник указал, что такую вероятность продемонстрировали удары по инфраструктуре Украины со стороны России. Москва, по словам Робертса, не применяет столь радикальных мер из-за исторической общности. «Украина и ее население веками были частью России. Существует много смешанных браков. Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», — пояснил бывший работник Белого дома.

Робертс подчеркнул, что представление американцев и европейцев о ситуации не соответствует действительности из-за стараний западных СМИ создать видимость «проигрыша» России.

Ранее представитель Белого дома заявил, что президент России Владимир Путин сумел предотвратить план США, которые стремились лишить Москву выхода к Черному и Средиземному морям. Робертс также отметил, что решение российского лидера о принятии Крыма и Севастополя в состав России после проведения референдумов является правильным.

В мире,Крейг Робертс,Рональд Рейган,Владимир Путин,
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