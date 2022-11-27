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18 минут назад

Ким Чен Ын назвал конечной целью КНДР обладание "самыми мощными в мире" ядерными силами

ТАССиещё 9

Конечная цель КНДР - обладание "самыми мощными в мире" стратегическими ядерными силами. Об этом говорится в распоряжении лидера КНДР Ким Чен Ына, текст которого в воскресенье приводит агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын назвал конечную цель КНДР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Наша великая конечная цель построения ядерных сил для надежной защиты достоинства и суверенитета нашего государства и народа на все времена - это самая великая и наиболее важная революционная цель. И наша конечная цель - обладание самыми мощными в мире стратегическими силами, абсолютной мощью, невиданной за прошедший век", - говорится в тексте документа за подписью Ким Чен Ына, который распорядился повысить и наградить военнослужащих, ученых и технический персонал, принимавший участие в недавнем запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

18 ноября КНДР совершила пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". По данным южнокорейских военных экспертов, эта ракета может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США.

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