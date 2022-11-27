Ким Чен Ын во второй раз появился на публике со своей дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын второй раз за последнее время появился на публике в сопровождении своей дочери. Об этом свидетельствуют опубликованные Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Лидер Северной Кореи и его дочь встретились с военнослужащими, а также учеными и техническими специалистами, которые работали над недавним запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17». По данным южнокорейского агентства Yonhap, девочку зовут Чжу Э. На снимках она запечатлена в длинном черном пальто с меховым воротником. Во время мероприятия Чжу Э держала отца под руку.