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30 минут назад

Politico увидела угрозу для экономики Евросоюза в политике Байдена

Елена Прошина

Европейской экономике грозят серьезные проблемы из-за разрушительной политики президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил обозреватель Politico Николас Винокур, передает газета «Известия».

Politico увидела угрозу для экономики Евросоюза в политике Байдена
Фото: ТАССТАСС

В своей публикации он выразил мнение, что Джо Байден и предыдущий лидер США Дональд Трамп разнятся в деталях, но при этом оба ставят «собственные интересы» в приоритет политики Вашингтона. Винокур считает, что оба президента в погоне за амбициями игнорируют нужды союзников и могут даже навредить им.

В качестве примера он привел развивающийся конфликт Соединенных Штатов с Китаем, который идет «в обход» интересов Европейского союза. США направляют в это противостояние максимум ресурсов. Винокур отметил, что даже введенные против Москвы санкции и сотрудничество с НАТО в связи с кризисом на Украине помогают США вести «дуэль» с Пекином.

Обозреватель Politico обратил внимание на закон о снижении инфляции, который, по его мнению, также демонстрирует конфликт интересов. Он напомнил, что закон подразумевает выделение $369 млрд на энергетические и климатические программы, а также на субсидии для производства электромобилей в США.

«Так уж получилось, что это потенциальная катастрофа для Европы», — пояснил Винокур.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,НАТО,ЕС,
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