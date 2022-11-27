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32 минуты назад

На Украине заявили о дефиците оборудования для работы энергосистемы

Lenta.ru

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что страна испытывает дефицит в оборудовании, необходимом для поддержки энергетической системы. Об этом он сообщил агентству «УНИАН»

На Украине отметили дефицит оборудования для работы энергосистемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Плачков уточнил, что все резервное оборудование было использовано. «Закупить это оборудование у других стран также не получится. Особенно это касается мощных трансформаторов, которых нет в резерве», — добавил он. По словам эксперта, на их изготовление потребуется порядка четырех-пяти месяцев, а производство некоторых агрегатов и вовсе займет полгода. Он пояснил, что причиной, по которой не получится приобрести оборудование в других странах, является разница в классе напряжения.

Ранее бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев спрогнозировал крах энергосистемы Украины в случае ракетных ударов. Он указал, что следствием этих процессов может стать «полный паралич в системе военного управления».

В мире,Михаил Фалеев,Иван Плачков,МЧС России,
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