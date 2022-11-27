На Украине отметили дефицит оборудования для работы энергосистемы

Плачков уточнил, что все резервное оборудование было использовано. «Закупить это оборудование у других стран также не получится. Особенно это касается мощных трансформаторов, которых нет в резерве», — добавил он. По словам эксперта, на их изготовление потребуется порядка четырех-пяти месяцев, а производство некоторых агрегатов и вовсе займет полгода. Он пояснил, что причиной, по которой не получится приобрести оборудование в других странах, является разница в классе напряжения.