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10 минут назад

В Астане задержали участников незаконной акции, нарушавших правопорядок

ТАСС

Сотрудники полиции Астаны задержали в субботу участников несанкционированной акции, которые нарушали общественный порядок. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

В Астане задержали участников незаконной акции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"26 ноября в вечернее время в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей. В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей. В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры", - говорится в заявлении ведомства.

В Астане начались протесты после переизбрания Токаева

По его данным, в целях обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий.

"При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам. В настоящее время виновные лица установлены, доставлены в полицию. Их действиям в установленном порядке будет дана правовая оценка", - пояснили в министерстве.

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