Лукашенко отреагировал на смерть Макея

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким главы МИД Владимира Макея. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

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Кроме того, соболезнования выразили Палата представителей Национального собрания, Министерство транспорта и коммуникаций, коллектив Министерства спорта и туризма.

Министр культуры Анатолий Маркевич принес соболезнования «от имени всей культурной общественности» страны. Он назвал Макея «выдающимся государственным и общественным деятелем Белоруссии».

В Министерстве обороны отметили, что Макей «внес огромный вклад в развитие военных контактов Республики Беларусь с иностранными государствами».