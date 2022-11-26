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27 минут назад

Лукашенко отреагировал на смерть Макея

Илья Родин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким главы МИД Владимира Макея. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко отреагировал на смерть Макея
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, соболезнования выразили Палата представителей Национального собрания, Министерство транспорта и коммуникаций, коллектив Министерства спорта и туризма.

Министр культуры Анатолий Маркевич принес соболезнования «от имени всей культурной общественности» страны. Он назвал Макея «выдающимся государственным и общественным деятелем Белоруссии».

В Министерстве обороны отметили, что Макей «внес огромный вклад в развитие военных контактов Республики Беларусь с иностранными государствами».

В ведомстве уточнили, что он был талантливым дипломатом, всегда находил время, чтобы делиться опытом с коллегами, готов был дать мудрый совет молодым специалистам.

В мире,Владимир Макей,Александр Лукашенко,
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