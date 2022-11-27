В офисе Зеленского нашли оправдание обстрелам Белгородской области

«Когда мне говорят о Белгородской области иностранные журналисты или политики (там же в Белгородской области что-то происходит), я всегда спрашиваю: а вы точно понимаете разницу между городом Киевом и каким-то селом под названием Шебекино? Вы точно понимаете? Это сопоставимые населенные пункты? Там в Шебекино разрушена какая-то ферма, которую постоянно кто-то бомбит», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Украина 24».