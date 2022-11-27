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34 минуты назад

В офисе Зеленского нашли оправдание обстрелам Белгородской области

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обстреливать нельзя – потому что это крупный город, а Шебекино в Белгородской области можно – потому что это якобы село.

В офисе Зеленского нашли оправдание обстрелам Белгородской области
Фото: Офис Президента УкраиныОфис Президента Украины

«Когда мне говорят о Белгородской области иностранные журналисты или политики (там же в Белгородской области что-то происходит), я всегда спрашиваю: а вы точно понимаете разницу между городом Киевом и каким-то селом под названием Шебекино? Вы точно понимаете? Это сопоставимые населенные пункты? Там в Шебекино разрушена какая-то ферма, которую постоянно кто-то бомбит», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Украина 24».

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Ранее в ноябре в Белгородской области погибли два человека в результате обстрелов города Шебекино со стороны ВСУ. Отметим, что Шебекино не является селом, это город областного значения.

В мире,Михаил Подоляк,
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