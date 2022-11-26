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1 час назад

Назван критический просчет США в отношении Украины

Илья Родин

Вашингтон допустил критический просчет, когда сделал ставку на поддержку Киева, заявил обозреватель Алекс Ло в статье для газеты South China Morning Post. Он добавил, что возникший в результате действий США кризис грозит Штатам потерей доверия союзников и срывом трансатлантических проектов.

Назван критический просчет США в отношении Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор подчеркнул, что точка зрения о безусловной поддержке Украины со стороны мирового сообщества не выдерживает никакой критики.

«У большинства государств мира нет никаких интересов в этом конфликте, и они лишь ощущают на себе его экономические последствия», - пояснил эксперт.

Он добавил, что даже союзники Киева устали от него. В частности, в ФРГ, Чехии, Словении наблюдаются протесты населения против вовлечения в украинский кризис.

По его оценке, Запад совершает серьезную ошибку, надеясь на то, что сопротивление Украины в итоге обернется выводом российских войск из соответствующих регионов и, возможно, даже сменой власти в России.

Аналитик подчеркнул, что Вашингтон не сможет обеспечить победу Украине в этом противостоянии и лишь столкнется с дальнейшим усилением протестных настроений.

Европа будет снова вынуждена налаживать связи с Москвой и Пекином, резюмировал Алекс Ло.

В мире,Алекс Ло,
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