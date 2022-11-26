Венгрия обвинила Европарламент в ненависти к правительству страны

Звучащие в адрес властей Венгрии обвинения в коррупции необоснованны, этому противоречит рост экономики, а Европарламент , призывающий лишить Будапешт финансирования, «ненавидит» правое правительство страны, которое выступает против либерального мейнстрима. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто , сообщает в субботу, 26 ноября, РИА Новости .

«Сейчас в Брюсселе есть политические замечания против Венгрии, потому что здесь уже 12 лет у власти консервативное, христианско-демократическое правительство. И более того, мы успешны», — отметил он.

«Эти страны (поддержавшие механизм условности в отношении Венгрии — прим. "Ленты.ру") всегда говорят о демократии, тогда уважайте демократию! Венгерские граждане на четырех выборах подряд решили, что хотят то, что мы делаем», — подчеркнул Сийярто.

Ранее он рассказал, что Евросоюз освободил Венгрию от введения ограничений цен на нефть из России. По словам политика, в текущем варианте предложений Евросоюза указано, что поставки нефти по трубопроводам будут освобождены от введения ценового потолка. «Это означает, что это не повлияет на Венгрию, если предложенный предел будет принят», — отметил Сийярто.