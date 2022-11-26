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41 минуту назад

В Польше предрекли проигрыш всей Европы в случае победы России на Украине

Майк Габриелян

Если Россия победит на Украине, проиграет вся Европа. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает «Лента.ру».

В Польше предрекли проигрыш всей Европы в случае победы России на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В субботу, 26 ноября польский политик приехал в Киев, где встретился с премьер-министрами Украины и Литвы. В своем вступлении Моравецкий призвал Европу «не медлить с оказанием помощи Киеву», который, по его мнению, является «стороной свободы».

«Может быть только один исход: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа», - заявил он.

По его мнению, Литва также будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Жена Зеленского предрекла Украине проблемы из-за поддержки Европы

На встрече была подписана декларация премьер-министров «Люблинского треугольника».

В мире,Матеуш Моравецкий,
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