В Польше предрекли проигрыш всей Европы в случае победы России на Украине

Если Россия победит на Украине, проиграет вся Европа. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает «Лента.ру».

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В субботу, 26 ноября польский политик приехал в Киев, где встретился с премьер-министрами Украины и Литвы. В своем вступлении Моравецкий призвал Европу «не медлить с оказанием помощи Киеву», который, по его мнению, является «стороной свободы».

«Может быть только один исход: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа», - заявил он.

По его мнению, Литва также будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».