В центре и на востоке Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в субботу, 26 ноября, в центральных и восточных областях Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.
Отмечается, что сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Кроме того, сообщается о взрыве в Днепропетровске (Днепре).
Напомним, что удары по инфраструктуре Украины начали наноситься 10 октября, после теракта на Крымском мосту. Высокоточные ракеты ВС РФ бьют по энергетическим и военным объектам.