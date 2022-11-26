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36 минут назад

В центре и на востоке Украины объявлена воздушная тревога

Илья Родин

Воздушная тревога объявлена в субботу, 26 ноября, в центральных и восточных областях Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

В центре и на востоке Украины объявлена воздушная тревога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Кроме того, сообщается о взрыве в Днепропетровске (Днепре).

Напомним, что удары по инфраструктуре Украины начали наноситься 10 октября, после теракта на Крымском мосту. Высокоточные ракеты ВС РФ бьют по энергетическим и военным объектам.

В мире,СВО,Верховный суд,
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