Раскрыта настоящая причина смерти Елизаветы II

«Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рака костного мозга. Этот диагноз объясняет ее усталость, потерю веса и те «проблемы с подвижностью», о которых нам часто говорили в течение последнего года ее жизни. Наиболее распространенным симптомом миеломы является боль в костях, особенно в тазу и пояснице. На сегодняшний день лечения от этой формы рака не существует, но есть терапия, способная уменьшить тяжесть симптомов и продлить жизни на 2-3 года», — написал Брандрет в своей новой книге о Елизавете II.