Раскрыта настоящая причина смерти Елизаветы II

Королевский биограф заявил, что в последние годы своей жизни Елизавета II «боролась с мучительным раком». Об этом сообщает Mirror.
Официальная причина смерти ее величества была указана как «старость», но королевский биограф и близкий друг принца Филиппа Джайлс Брандрет утверждает, что на самом деле жизнь монарха унесла редкая форма рака костного мозга.
«Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рака костного мозга. Этот диагноз объясняет ее усталость, потерю веса и те «проблемы с подвижностью», о которых нам часто говорили в течение последнего года ее жизни. Наиболее распространенным симптомом миеломы является боль в костях, особенно в тазу и пояснице. На сегодняшний день лечения от этой формы рака не существует, но есть терапия, способная уменьшить тяжесть симптомов и продлить жизни на 2-3 года», — написал Брандрет в своей новой книге о Елизавете II.
Британская королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в своей резиденции в замке Балморал в Шотландии. После смерти королевы по закону новым монархом стал ее старший сын Чарльз.
Ранее сообщалось, что Камилла Паркер-Боулз надела на королевский прием тиару Елизаветы II.