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48 минут назад

Королевский биограф назвал настоящую причину смерти Елизаветы II

Газета.Ru

Королевский биограф заявил, что в последние годы своей жизни Елизавета II «боролась с мучительным раком». Об этом сообщает Mirror.

Раскрыта настоящая причина смерти Елизаветы II
Фото: Jane Barlow/Pool/ReutersJane Barlow/Pool/Reuters

Официальная причина смерти ее величества была указана как «старость», но королевский биограф и близкий друг принца Филиппа Джайлс Брандрет утверждает, что на самом деле жизнь монарха унесла редкая форма рака костного мозга.

«Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рака костного мозга. Этот диагноз объясняет ее усталость, потерю веса и те «проблемы с подвижностью», о которых нам часто говорили в течение последнего года ее жизни. Наиболее распространенным симптомом миеломы является боль в костях, особенно в тазу и пояснице. На сегодняшний день лечения от этой формы рака не существует, но есть терапия, способная уменьшить тяжесть симптомов и продлить жизни на 2-3 года», — написал Брандрет в своей новой книге о Елизавете II.

Британская королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в своей резиденции в замке Балморал в Шотландии. После смерти королевы по закону новым монархом стал ее старший сын Чарльз.

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Ранее сообщалось, что Камилла Паркер-Боулз надела на королевский прием тиару Елизаветы II.

В мире,Елизавета II,
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