Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Владимира Зеленского за то, что он хочет уничтожить Украину, выставляя России неприемлемые требования. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Офис президента Украины Офис президента Украины

Зеленский заявил, что лишь «вывод российских войск с территории Украины» может дать «хоть какую-то надежду» на окончание конфликта.

Пользователи пишут, что Зеленский «собирается уничтожить Украину и ее народ», пользуясь финансированием кураторов из США и Британии.

«До тех пор, пока не погибнет последний украинец», — написал один из комментаторов.

«Зеленский пытается развязать третью мировую войну, стравливая Россию и НАТО». «Проглоти свою гордость, клоун, и пойди на уступки России. «Зеленского нужно отстранить от власти» - пишут читатели.

По их словам, Киев не в том состоянии, чтобы ставить ультиматумы», а в Европе люди «не хотят финансировать развязанную этим недополитиком войну против России».

«Лидер, который берет передышки, чтобы появиться в качестве гостя на "Грэмми". Максимально странно», — отметили они.

Ранее Киев заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления «территориальной целостности страны». Под этой формулировкой в Киеве понимают передачу им российских регионов.

При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.

В России отмечали противоречивость украинской позиции, но заявляли, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают.