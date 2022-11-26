В Британии жестко ответили на ультиматум Зеленского России

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Владимира Зеленского за то, что он хочет уничтожить Украину, выставляя России неприемлемые требования. Об этом сообщает РИА Новости.
Зеленский заявил, что лишь «вывод российских войск с территории Украины» может дать «хоть какую-то надежду» на окончание конфликта.
Пользователи пишут, что Зеленский «собирается уничтожить Украину и ее народ», пользуясь финансированием кураторов из США и Британии.
«До тех пор, пока не погибнет последний украинец», — написал один из комментаторов.
«Зеленский пытается развязать третью мировую войну, стравливая Россию и НАТО». «Проглоти свою гордость, клоун, и пойди на уступки России. «Зеленского нужно отстранить от власти» - пишут читатели.
По их словам, Киев не в том состоянии, чтобы ставить ультиматумы», а в Европе люди «не хотят финансировать развязанную этим недополитиком войну против России».
«Лидер, который берет передышки, чтобы появиться в качестве гостя на "Грэмми". Максимально странно», — отметили они.
Ранее Киев заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления «территориальной целостности страны». Под этой формулировкой в Киеве понимают передачу им российских регионов.
При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.
В России отмечали противоречивость украинской позиции, но заявляли, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают.
Ранее политолог заявил, что в 2023 году закончится существование Украины как государства.