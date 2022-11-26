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7 минут назад

Стало известно о попытках Запада подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой

Lenta.ru

США и их союзники активно пытаются подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, но пока встречают сопротивление со стороны украинского президента Владимира Зеленского, пишет американская газета The Hill.

Стало известно о попытках Запада подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой
Фото:  Ukrainian Presidential Press Service / Reuters Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Издание отследило сразу несколько заявлений западных политиков, которые призывали Киев к переговорам с Москвой. Так, газета напомнила о словах председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который считает, что вероятность победы Киева, при которой украинские войска вытолкнут российскую армию из страны, в том числе из Крыма, невелика. Конфликт можно решить только путем диалога, добавил он.

Зеленский предложил России публичные переговоры

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби согласен, что Зеленскому надо решить вопрос переговоров. Украинский лидер «должен определить, готов ли он к переговорам, когда и как они будут выглядеть», подчеркнул он. «Также поводом для слухов о возможных предстоящих переговорах является то, что ранее в этом месяце Зеленский отказался от требований об отстранении российского президента Владимира Путина от власти для начала диалога», — уточнил автор.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что диалог между государствами возможен. Также стало известно о позиции администрации президента Украины по этой теме. Советник главы офиса лидера Украины Михаил Подоляк объяснил, что Киев никогда не отказывался от переговоров с Москвой.

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