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1 час назад

В Казахстане пройдут выборы депутатов Сената

RT на русскомиещё 6

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 ноября подпишет указ о назначении очередных выборов депутатов Сената (верхней палаты парламента).

В Казахстане пройдут выборы депутатов Сената
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы продолжим планомерный процесс политической модернизации. Сегодня я также подпишу указ «О назначении выборов депутатов Сената парламента Республики Казахстан». Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы», — сказал Токаев, слова которого приводит РИА Новости.

Токаев также сообщил, что Казахстан будет продолжать проводить политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем.

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