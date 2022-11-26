В Казахстане пройдут выборы депутатов Сената

«Мы продолжим планомерный процесс политической модернизации. Сегодня я также подпишу указ «О назначении выборов депутатов Сената парламента Республики Казахстан». Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы», — сказал Токаев, слова которого приводит РИА Новости.