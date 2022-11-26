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53 минуты назад

NASA показало погружение Украины в полную темноту

Lenta.ru

Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на Украине.

NASA показало погружение Украины в полную темноту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На нем видно, что страна погрузилась в полную темноту. Украинская территория была запечатлена из космоса ночью 24 ноября в окружении ярко освещенных городов и населенных пунктов в соседних странах, включая Россию.

NASA Worldview

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстановку в энергетике сложной. Практически все регионы Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. В 15 регионах наблюдаются проблемы с водоснабжением.

На Украине подготовились к обороне Киева

По словам украинского лидера, без света остаются более шести миллионов человек. Генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко рассказал, что Киев обеспечен электроэнергией лишь на 30 процентов. Он отметил, что электроэнергию в домах украинской столицы включают на три-четыре часа с перерывом в восемь часов.

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