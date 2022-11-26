Граждан РФ и Белоруссии лишили вида на жительство в одной из стран из-за США

Российские граждане, а также граждане Белоруссии лишились вида на жительство в Гватемале из-за американских санкций в рамках «акта Магнитского», сообщает РИА Новости.

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Данное решение затронуло россиянина Дмитрия Кудрякова и гражданку Белоруссии Ирину Литвинюк. Решение было принято Гватемальским институтом миграции, который проинформировал Национальное миграционное управление о недопуске этих людей и приостановлении действия вида на жительство. Отмечается, что они покинули национальную территорию.

Управление по контролю за иностранными активами американского министерства финансов 18 ноября наложило ограничения на Кудрякова и Литвинюк «за их роль в эксплуатации горнодобывающего сектора Гватемалы, а также на три связанных с ними юридических лица, вовлеченных в коррупционные схемы». Им вменяют «многочисленные схемы взяточничества с участием политиков, судей и государственных чиновников» и «коррупционные действия в поддержку российских схем влияния, незаконную выплату наличных средств государственным чиновникам в обмен на поддержку интересов российских горнодобывающих компаний».