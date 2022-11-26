Киев оказался под угрозой обрушения всей энергосистемы

Массированные ракетные удары Вооруженных сил России по критически важным объектам украинской инфраструктуры в будущем могут вызвать каскадное обрушение всей энергетической системы бывшей советской республики и полному параличу управления войсками, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего заместителя Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ России Михаила Фалеева.

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По его словам, причиной этого станет отсутствие модернизации системы энергетики, которая давно не совершенствовалась, что приведет к ее каскадному обрушению. Это грозит полным параличом в системе украинского военного управления.

Фалеев напомнил, что энергосистема страны строилась и развивалась во времена СССР, чем объясняется ее региональная закольцованность, ремонтопригодность и наличие универсальных агрегатных элементов. Это является положительным фактором с точки зрения устойчивости работы системы.