Киев оказался под угрозой обрушения всей энергосистемы

Массированные ракетные удары Вооруженных сил России по критически важным объектам украинской инфраструктуры в будущем могут вызвать каскадное обрушение всей энергетической системы бывшей советской республики и полному параличу управления войсками, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего заместителя Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ России Михаила Фалеева.
По его словам, причиной этого станет отсутствие модернизации системы энергетики, которая давно не совершенствовалась, что приведет к ее каскадному обрушению. Это грозит полным параличом в системе украинского военного управления.
Фалеев напомнил, что энергосистема страны строилась и развивалась во времена СССР, чем объясняется ее региональная закольцованность, ремонтопригодность и наличие универсальных агрегатных элементов. Это является положительным фактором с точки зрения устойчивости работы системы.
Россия наносит ракетные удары с 10 октября – после теракта на Крымском мосту, за которым, как утверждает Москва, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушная тревога в регионах объявляется каждый день.