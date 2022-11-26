В Китае обратились с просьбой к Зеленскому

Украинский лидер Владимир Зеленский должен отказаться от желания вернуть ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на South China Morning Post.

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Как заявил изданию эксперт по международным отношениям Самид Баша, отозвать претензии на эти территории ради прочного мира было бы в интересах Киева. Эксперт указал, что заявления президента Украины в этом вопросе нереальные, так как «неразумное» политическое руководство страны «ничего не видит дальше своего стремления вернуть утраченные земли».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что хочет рассмотреть варианты, которые предусматривают присоединение Крыма к стране невоенным путем. Также, по его словам, Россия не хочет начинать переговоры с Киевом, поскольку наносит удары по объектам критической инфраструктуры.