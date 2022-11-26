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43 минуты назад

В Китае обратились с просьбой к Зеленскому

Елена Прошина

Украинский лидер Владимир Зеленский должен отказаться от желания вернуть ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на South China Morning Post.

В Китае обратились с просьбой к Зеленскому
Фото: ТАССТАСС

Как заявил изданию эксперт по международным отношениям Самид Баша, отозвать претензии на эти территории ради прочного мира было бы в интересах Киева. Эксперт указал, что заявления президента Украины в этом вопросе нереальные, так как «неразумное» политическое руководство страны «ничего не видит дальше своего стремления вернуть утраченные земли».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что хочет рассмотреть варианты, которые предусматривают присоединение Крыма к стране невоенным путем. Также, по его словам, Россия не хочет начинать переговоры с Киевом, поскольку наносит удары по объектам критической инфраструктуры.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о «возвращении» Крыма не может быть и речи, так как это было бы отчуждением территории РФ.

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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