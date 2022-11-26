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19 минут назад

Ирландцы взбунтовались из-за украинских беженцев

РИА "ФедералПресс"

Жители Дублина вышли на протест против размещения украинских беженцев в Ирландии. Об этом сообщила газета Irish Mirror.

Ирландцы взбунтовались из-за украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Местных жителей не устраивает концентрация такого количества беженцев с Украины в Ирландии», – говорится в сообщении.

Массовые акции протеста прошли в центре ирландской столицы. Жители Дублина выступили против действий правительства, которое планирует разместить около 400 украинцев в одном из зданий в историческом центре города.

На данный момент там живет уже около 100 украинцев, причем все они – одинокие мужчины. К протестующим вышли министр интеграции Ирландии и представители городских властей. Чиновники заявили, что размещение украинских беженцев в стране является «кризисным» действием в условиях «чрезвычайной международной ситуации».

На сегодняшний день в Ирландии официально зарегистрировано более 62 тысяч беженцев с Украины. К концу года их количество грозит вырасти до 72 тысяч. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ирландии устроили погром в центре размещения украинских беженцев. Местные жители сожгли здание, куда поселили украинцев.

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