Ирландцы взбунтовались из-за украинских беженцев

Жители Дублина вышли на протест против размещения украинских беженцев в Ирландии. Об этом сообщила газета Irish Mirror.

«Местных жителей не устраивает концентрация такого количества беженцев с Украины в Ирландии», – говорится в сообщении.

Массовые акции протеста прошли в центре ирландской столицы. Жители Дублина выступили против действий правительства, которое планирует разместить около 400 украинцев в одном из зданий в историческом центре города.

На данный момент там живет уже около 100 украинцев, причем все они – одинокие мужчины. К протестующим вышли министр интеграции Ирландии и представители городских властей. Чиновники заявили, что размещение украинских беженцев в стране является «кризисным» действием в условиях «чрезвычайной международной ситуации».