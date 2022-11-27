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1 час назад

Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами

ТАССиещё 1

Возможные попытки наступления ВСУ на Крым могут расстроить отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и его западными коллегами. Такую точку зрения высказал в воскресенье британский журнал The Economist.

Economist: попытки ВСУ захватить Крым рассорят Зеленского с Западом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание подчеркнуло, что хотя Украина не может позволить себе разногласия с западными партнерами, в руководстве страны на данный момент не исключают проведения наступательной операции в Крыму, не взирая на потенциально крупные потери в случае таких попыток. В то же время украинские источники журнала признают, что Киеву будет непросто "вернуть себе" Крым и часть Донбасса, в том числе в отсутствии широкой сети осведомителей.

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The Economist также добавил, что на Западе опасаются эскалации конфликта в случае наступления ВСУ на Крым и возможного применения ядерного оружия РФ в качестве ответных мер. Российские власти неоднократно говорили о нежелании развивать тему ядерной эскалации, считая подобные утверждения безответственными.

Ранее Зеленский в интервью британской газете Financial Times заявил, что "будет только за", если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым "невоенным путем". В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва воспринимает заявление Зеленского как дискуссию об отчуждении территорий РФ, об этом не может быть и речи.

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