«Сплошная ложь»: в Польше возмутились заявлением Кулебы о ракетном инциденте

Читатели польского издания DoRzeczy прокомментировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что у украинских военных экспертов имеются сведения, которые доказывают непричастность к инциденту в Польше.
«Полная чушь, сплошная ложь», — написал один из пользователей.
«Это было предсказуемо», — добавил второй.
«На воре шапка горит», — отреагировал другой комментатор.
«Какое странное извинение», — отметил еще один читатель.
В этот же день Кулеба в интервью французскому изданию Parisien стал настаивать на том, что в польском населенном пункте Пшеводув упала не украинская ракета, поскольку Киев имеет соответствующую информацию по этому поводу. При этом он подчеркнул, что Киев «очень открыто» участвует в расследовании вместе с польскими службами.
В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.