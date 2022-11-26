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1 час назад

«Сплошная ложь»: в Польше возмутились заявлением Кулебы о ракетном инциденте

Вечерняя Москваиещё 1

Читатели польского издания DoRzeczy прокомментировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что у украинских военных экспертов имеются сведения, которые доказывают непричастность к инциденту в Польше.

«Сплошная ложь»: в Польше возмутились заявлением Кулебы о ракетном инциденте
Фото: flickr.comflickr.com

«Полная чушь, сплошная ложь», — написал один из пользователей.

«Это было предсказуемо», — добавил второй.

«На воре шапка горит», — отреагировал другой комментатор.

«Какое странное извинение», — отметил еще один читатель.

В этот же день Кулеба в интервью французскому изданию Parisien стал настаивать на том, что в польском населенном пункте Пшеводув упала не украинская ракета, поскольку Киев имеет соответствующую информацию по этому поводу. При этом он подчеркнул, что Киев «очень открыто» участвует в расследовании вместе с польскими службами.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

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