«Сплошная ложь»: в Польше возмутились заявлением Кулебы о ракетном инциденте

Читатели польского издания DoRzeczy прокомментировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что у украинских военных экспертов имеются сведения, которые доказывают непричастность к инциденту в Польше .

В этот же день Кулеба в интервью французскому изданию Parisien стал настаивать на том, что в польском населенном пункте Пшеводув упала не украинская ракета, поскольку Киев имеет соответствующую информацию по этому поводу. При этом он подчеркнул, что Киев «очень открыто» участвует в расследовании вместе с польскими службами.