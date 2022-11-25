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25 минут назад

В Швеции начался судебный процесс над двумя братьями, обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ

Газета.Ru

В Стокгольмском окружном суде начался судебный процесс над двумя братьями, которые обвиняются в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил шведский телеканал SVT, передает ТАСС.

В Швеции начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отмечает телеканал, заседания суда, несмотря на громкость дела и большой интерес СМИ, проходят в закрытом формате.

Подобной секретности в Швеции не наблюдалось последние 20 лет, подчеркнули в SVT.

По информации телеканала, большинство свидетелей, которые будут выступать в ходе суда, это военные или сотрудники полиции безопасности, их имена не подлежат огласке.

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