В Швеции начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ

В Стокгольмском окружном суде начался судебный процесс над двумя братьями, которые обвиняются в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил шведский телеканал SVT, передает ТАСС.

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Как отмечает телеканал, заседания суда, несмотря на громкость дела и большой интерес СМИ, проходят в закрытом формате.

Подобной секретности в Швеции не наблюдалось последние 20 лет, подчеркнули в SVT.