В Швеции начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ

В Стокгольмском окружном суде начался судебный процесс над двумя братьями, которые обвиняются в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил шведский телеканал SVT, передает ТАСС.
Как отмечает телеканал, заседания суда, несмотря на громкость дела и большой интерес СМИ, проходят в закрытом формате.
Подобной секретности в Швеции не наблюдалось последние 20 лет, подчеркнули в SVT.
По информации телеканала, большинство свидетелей, которые будут выступать в ходе суда, это военные или сотрудники полиции безопасности, их имена не подлежат огласке.