CNN: в новый состав Конгресса США войдет рекордное количество женщин

Депутат Верховной рады от партии "Голос" Кира Рудик заявила, что стала "самой влиятельной женщиной-политиком Европы". Об этом она сообщила в своих соцсетях. По ее словам, она получила премии "The Allience of her" блока партий "Альянс либералов и демократов за Европу", который имеет 68 мест в Европарламенте из 705. "Сегодня я признана самой влиятельной женщиной-политиком в Европе. Я получила награду, которую хочу разделить с миллионами украинок", - написала она. На странице премии в Facebook отмечается, что она дает "возможность женщинам в Европе реализовывать свои политические амбиции". Ранее сообщалось, что состав 118-го Конгресса США будет представлен рекордным количеством женщин. Согласно подсчетам телеканала, в Сенат и Палату представителей США войдут 149 женщин, что на две позиции больше, чем в прошлом составе. Отмечается, что следующий состав Палаты представителей также будет представлен рекордным количеством латиноамериканок и чернокожих женщин.